Paola Ferrari lascerà la Rai nel 2022 | «Accompagno la Nazionale in Qatar | poi saluto tutti»

39_stephs : RT @Corriere: Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - BraxLollo : RT @Corriere: Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - Corriere : Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - nikita82roma : E anche oggi Paola Ferrari c’ha da ridire sulla Leotta e sul suo aspetto fisico. Eh però se qualcuno lo fa con lei… - LuigiBevilacq17 : RT @CalcioFinanza: Paola Ferrari: «Lascio la Rai dopo i Mondiali 2022» -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Ferrari

è entrata in Rai come giornalista sportiva nel gennaio del 1990. Ne uscirà alla fine dei Mondiali in Qata r, nel dicembre del 2022. 'Mi dicono che sono vecchia (a ottobre compirà 61 anni,...dice basta alla tv: ecco quando lascio la Rai. Annuncio a sorpresa Un tuffo nel passato. La D'Urso è stata legata a Mauro Berardi, produttore cinematografico, dal 1982 al 1993. Dalla ...L’ex primario di urologia al top nei redditi nel 2020, seguito da Marsili. Il direttore di ostetricia, fresco di nomina, sul podio. Tutte le cifre medico per medico ...Dopo 25 anni, è (quasi) arrivato il momento per Paola Ferrari di dire addio alla Rai. La celebre giornalista, volto simbolo dei programmi sportivi della tv di Stato, ha infatti deciso di abbandonare i ...