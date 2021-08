Milano | Valentina Caso travolta e uccisa in bici da corsa dal camion del latte | aveva 32 anni

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tragico incidente a , nel milanese. Una ragazza di 32, triatleta , è statadurante un allenamento incletta dada un , nei pressi di una rotonda in via San ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano Valentina

CASO MORTA IN BICI: CHI ERA La ragazza, appassionata di ciclismo e di triathlon, era iscritta all'associazione ' Tapascione running club '. In questo periodo era in fase di preparazione per ...e uccide una di 32 anni a Robecco sul Naviglio, nella prima periferia di. L'incidente è avvenuto stamattina intorno alle 08:30. È morta così , investita da un camion ...Caso, dal ...Tragico incidente a Robecco sul Naviglio, nel milanese. Una ragazza di 32 anni, Valentina Caso, triatleta, è stata travolta e uccisa durante un allenamento in bicicletta da corsa da un ...Straordinario oro ( con diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai) ) della premiata ditta italiana nell'inseguimento a squadre, e ...