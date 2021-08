L' arbitro ha lasciato il calcio | lavorerà con Amazon!

(Di giovedì 5 agosto 2021) Amazon Prime Video ha presentato questa mattina la sua offerta Champions League per la stagione 2021/2022, e ha svelato i talent che commenteranno la competizione. Oltre al ritorno di Sandro Piccinini che avrà come seconda voce Massimo Ambrosini, la notizia è che l'Gianpaolo Calvarese farà la moviola della massima competizione europea per club. Il fischietto di Teramo lascia quindi i campi a 45 anni, dopo aver arbitrato Serie A e Serie B dal 2008 fino alla scorsa stagione. Oltre a lui saranno presenti in studio gli ex calciatori Julio Cesar, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Clarence Seedorf e Luca Toni.

Gianpaolo Calvarese approda nella squadra di Amazon Prime Video per commentare le azioni più salienti della Champions League, trasmesse sulla piattaforma per ...