Iggy Pop | i 3 album fondamentali dell' Iguana del rock and roll

(Di giovedì 5 agosto 2021) Pochi artisti, nella storia del, hanno avuto l'impatto e il carisma di James Newell Osterberg, universalmente conosciuto comePop e soprannominato l', nato a Muskegon il 21 aprile del 1947. Le performance eccessive ed altamente teatrali (è stato uno dei primi a praticare lo stage diving, tuffandosi coraggiosamente in mezzo al pubblico) ne hanno fatto un iconoclasta innovatore del, che ha ispirato artisti del calibro di Joy Division, Nick Cave, Queens Of The Stone Age, IDLES, Fontaines DC, R.E.M., Depeche Mode e N.I.N. Dagli esordi alla batteria, suonata nella roulotte in cui è cresciuto, ai trascorsi ...

Advertising

RollingStoneita : Adesso è ufficiale: i Måneskin e Iggy Pop faranno un singolo insieme - RadioZetaOf : ?? Il brano sarà disponibile dal 6 agosto alle 00:00 e sarà accompagnato da un vinile 45 giri in edizione limitata c… - Er_Foxy_71 : @thisismaneskin @IggyPop Azz...co' Iggy Pop! Complimenti rega' - hugmenaliii : Io faccio un ft con Iggy pop e voi noooo pappapperooooo - maplewhite1912 : RT @NanniCobretti: David Bowie ha fatto un film con Pieraccioni e la gente pretende che io trovi interesse/significato nelle scelte di carr… -

Ultime Notizie dalla rete : Iggy Pop

Un duetto tra Maneskin e… no, forse questo non proprio, anche se è davvero una grandissima news. Insomma, siamo feriti. Niente potrà servire, neanche questi 130 milioni necessari ...... annunciano oggi un'inedita versione di "I Wanna be your slave" in collaborazione con la leggenda del rockin uscita venerdì 6 agosto 2021. Contemporaneamente alla release digitale, uscirà ...Umberto Tozzi è un veterano da 80 milioni di dischi venduti. Uno che ha messo a segno canzoni come Ti amo, Gloria, Tu, Stella stai, giusto per citarne alcune. Un cantautore capace di portare le sue co ...05 ago 2021 - Che feeling, tra la band romana e l'icona punk. Damiano David e soci hanno videochiamato il rocker prima dell'uscita del duetto su "I wanna be your slave" ...