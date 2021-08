Gazzetta | a Spalletti va bene se il Napoli non acquista nessuno ma ha chiesto che non si siano cessioni

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 agosto 2021) Da bravo aziendalista, come si è definito dal primo momento, Lucianosi è allineato sulle direttive presidenziali, scrive ladello Sport. Accetterebbe anche la possibilità che non ciacquisti sul mercato. Per lui ilè da Champions così com’è. Ma a patto che non venga ceduto. “L’allenatore ha condiviso la politica societaria, definendosi aziendalista e, dunque, di poche pretese. Per quanto gli riguarda, ha già detto che se non dovessero esserci novità dal mercato, questoper lui è già competitivo per l’obiettivo da raggiungere, e cioè per ...