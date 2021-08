EA su Battlefield: “dovreste considerarlo come un live service” – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 5 agosto 2021) Per il CEO Andrew Wilson di EA, il franchise di Battlefield andrebbe visto come una piattaforma live service.. Con Battlefield 2042 pronto a debuttare nel mercato nei prossimi mesi, uno dei punti caldi dell’ultimo incontro con gli azionisti EA è stato proprio il futuro del franchise. In tal senso secondo il CEO Andrew Wilson, Battlefield andrebbe visto come un titolo live service. Durante la conferenza uno degli azionisti ha chiesto se in futuro il franchise di Battlefield tornerà a una pubblicazione regolare, con un nuovo ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 5 agosto 2021) Per il CEO Andrew Wilson di EA, il franchise diandrebbe vistouna piattaforma.. Con2042 pronto a debuttare nel mercato nei prossimi mesi, uno dei punti caldi dell’ultimo incontro con gli azionisti EA è stato proprio il futuro del franchise. In tal senso secondo il CEO Andrew Wilson,andrebbe vistoun titolo. Durante la conferenza uno degli azionisti ha chiesto se in futuro il franchise ditornerà a una pubblicazione regolare, con un nuovo ...

