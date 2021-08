Dan Ticktum licenziato dalla Williams (Di giovedì 5 agosto 2021) Dan Ticktum non fa più parte della squadra Williams. Con una nota ufficiale, la scuderia di Grove ha annunciato la conclusione del rapporto con il pilota inglese, con effetto immediato. Ticktum, ex Red Bull Junior, era entrato a far parte nel Driver Development Program a partire dal 2020. Il giovane britannico è protagonista nella Formula 2 con il Carlin Motorsport, dove occupa il quarto posto nella classifica iridata. Dan Ticktum: motivo del licenziamento Williams? Nel comunicato il team fondato da Sir Frank Williams non ha fornito spiegazioni sul termine del contratto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Dannon fa più parte della squadra. Con una nota ufficiale, la scuderia di Grove ha annunciato la conclusione del rapporto con il pilota inglese, con effetto immediato., ex Red Bull Junior, era entrato a far parte nel Driver Development Program a partire dal 2020. Il giovane britannico è protagonista nella Formula 2 con il Carlin Motorsport, dove occupa il quarto posto nella classifica iridata. Dan: motivo del licenziamento? Nel comunicato il team fondato da Sir Franknon ha fornito spiegazioni sul termine del contratto di ...

