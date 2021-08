Amadeus conduttore e direttore artistico di Sanremo 2022 (Di giovedì 5 agosto 2021) Amadeus Amadeus al Festival di Sanremo 2022. Il conduttore ravvenate farà il tris ricoprendo per il terzo anno consecutivo il ruolo di conduttore e direttore artistico della kermesse sanremese. Lo annuncia egli stesso al TG1 delle 20: “E’ incredibile, non vedo l’ora“, il suo primo commento. Contrariamente, dunque, alle intenzioni iniziali, Amadeus ha scelto di tornare a Sanremo. Dopotutto, l’ultima edizione era stata molto complicata, causa Covid, e il conduttore aveva dovuto subire una serie di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 5 agosto 2021)al Festival di. Ilravvenate farà il tris ricoprendo per il terzo anno consecutivo il ruolo didella kermesse sanremese. Lo annuncia egli stesso al TG1 delle 20: “E’ incredibile, non vedo l’ora“, il suo primo commento. Contrariamente, dunque, alle intenzioni iniziali,ha scelto di tornare a. Dopotutto, l’ultima edizione era stata molto complicata, causa Covid, e ilaveva dovuto subire una serie di ...

