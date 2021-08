Ue, gli attacchi hacker sono aumentati del 75% nel 2020 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli attacchi informatici su larga in Europa sono passati da 432 nel 2019 a 756 nel 2020, registrando un aumento del 75% rispetto al 2019. E' quanto emerge dagli ultimi dati sulla cybercriminalità ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gliinformatici su larga in Europapassati da 432 nel 2019 a 756 nel, registrando un aumento del 75% rispetto al 2019. E' quanto emerge dagli ultimi dati sulla cybercriminalità ...

