Switch in Europa nella prima metà del 2021 vende il 26% in meno rispetto al 2020

Ad inizio anno abbiamo assistito ad una carenza di semiconduttori che ha portato a meno console next-gen disponibili per gli acquirenti. In questo frangente, Nintendo Switch ha dominato le vendite con PS5 e Xbox Series X/S in lenta crescita ma sempre dietro. Ad ogni modo, secondo quanto riportato Games Industry, in Europa Nintendo Switch la prima metà di quest'anno ha venduto il 26% in meno rispetto lo stesso periodo del 2020. Nonostante ciò, è ancora la console più venduta per la prima metà dell'anno nei ...

