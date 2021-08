Scuola | Figliuolo a Regioni | “Entro 20 agosto dati precisi su prof vaccinati”

(Di mercoledì 4 agosto 2021)il 20sul numero deiessori. E’ quanto ha chiesto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo, in una lettera allee alle province autonome. Dopo aver evidenziato che irelativi al personale scolastico arrivati finora “evidenziano, in alcuni casi, variazioni relative sia alle platee sia alle percentuali dei cittadini”,nella lettera spiega che, “al fine di poter disporre di...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Figliuolo

19.53a Regioni: dati suIl commissario per l'emergenza Covid,, ha inviato la richiesta formale alle Regioni di fornire le percentuali del personale scolastico "per poter disporre ......e province autonome dovranno fornire "dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale" nella. E' quanto scrive il Commissario per l'emergenza Francescoin ...Entro il 20 agosto dati precisi sul numero dei professori vaccinati. E’ quanto ha chiesto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in una lettera alle Regioni e a ...Entro il 20 agosto regioni e province autonome dovranno fornire “dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale” nella scuola. È quanto scrive il Commissario per l’emergen ...