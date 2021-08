Petrolio in forte ribasso. EIA annuncia aumento a sorpresa scorte greggio (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Sono aumentate a sorpresa le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 30 luglio 2021, sono saliti di circa 3,6 milioni a 439,2 MBG, contro attese per un calo di 3,1 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 0,8 milioni a 138,7 MBG, contro attese per un calo di 0,5 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 5,3 milioni a quota 228,9 MBG (era atteso un decremento di 1,8 milioni). Le riserve strategiche di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Sono aumentate alediin USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di, negli ultimi sette giorni al 30 luglio 2021, sono saliti di circa 3,6 milioni a 439,2 MBG, contro attese per un calo di 3,1 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 0,8 milioni a 138,7 MBG, contro attese per un calo di 0,5 milioni, mentre ledi benzine hanno registrato un calo di 5,3 milioni a quota 228,9 MBG (era atteso un decremento di 1,8 milioni). Le riserve strategiche di ...

