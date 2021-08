Mugugni a destra su Michetti, candidato improbabile a sindaco di Roma (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarà che è sembrato un pesce fuor d'acqua. Sarà perché ha scelto (magari per lanciare messaggi ai nostalgici dell'Impero scimmiottato da Mussolini) di dire che il suo modello è Ottaviano Augusto. Ma ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarà che è sembrato un pesce fuor d'acqua. Sarà perché ha scelto (magari per lanciare messaggi ai nostalgici dell'Impero scimmiottato da Mussolini) di dire che il suo modello è Ottaviano Augusto. Ma ...

Advertising

globalistIT : - giusemus : RT @TildeMinasi: Oggi in #ConsiglioRegionale dibattito su ricapitalizzazione #Sacal In questo articolo qualche piccolo stralcio del mio i… - TildeMinasi : Oggi in #ConsiglioRegionale dibattito su ricapitalizzazione #Sacal In questo articolo qualche piccolo stralcio de… - Carmela_oltre : RT @LaCnews24: Aeroporti CalabriaConsiglio regionale, aumento capitale Sacal approvato tra i mugugni: critiche da destra e sinistra #calabr… - LaCnews24 : Aeroporti CalabriaConsiglio regionale, aumento capitale Sacal approvato tra i mugugni: critiche da destra e sinistr… -