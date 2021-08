Monaco | ufficiale l’arrivo di Boadu dall’AZ

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il club francese ha ufficializzato l’acquisto di Myron, attaccante olandese, che arriva a titolo definitivoAlkmaar Ilha battuto la concorrenza di altri club europei, assicurandosi la firma di Myron. Il giovane attaccante olandese, nella passata stagione, ha messo a segno 15 reti in Eredivisie con la maglia dell’Az Alkmaar, club da cui arriva a titolo definitivo. Questo il tweet di annuncio della società del Principato: ??? ?????? ?????? ??? :"??????? ????? !" 10h30 : ??? ??? ?????? #WelcomeMyron pic.twitter.com/ICCRCEVTLg— AS(@AS) ...

JuventusFCYouth : UFFICIALE | Nicolò Cudrig è un nuovo giocatore dell'#Under23 ?? L'attaccante, classe 2002, arriva dall'@AS_Monaco e… - PietroAgoglia : RT @LeBombeDiVlad: ???? UFFICIALE - Chiusa la telenovela #Boadu: passa al #Monaco ?? Il comunicato del club francese #LeBombeDiVlad #LBDV #… - LeBombeDiVlad : ???? UFFICIALE - Chiusa la telenovela #Boadu: passa al #Monaco ?? Il comunicato del club francese #LeBombeDiVlad… - tcm24com : Ufficiale: Myron Boadu è un nuovo giocatore del Monaco #Boadu #Monaco #Az

Inseguito in passato dal Milan Myron Boadu è ufficialmente un nuovo calciatore del Monaco, arriva dall'AZ Alkmaar ... Fabinho-Liverpool: è ufficiale il rinnovo del brasiliano. Altri 5 anni di contratto: "Abbiamo ancora molto da vivere insieme" 122 presenze, 3 gol e 7 ...