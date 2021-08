Lite per viabilità nel Napoletano, uomo colpito con una spranga (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Colpisce alla testa un uomo con una spranga per una Lite scoppiata per motivi di viabilità. E’ accaduto a Portici, in provincia di Napoli: un meccanico di 53 anni è finito in ospedale, al momento non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Stazione, l’aggressore, un 21enne, era a bordo di un’auto in compagnia del padre e stava percorrendo corso Garibaldi. Sulla stessa strada c’era anche il meccanico 53enne a bordo di un’auto con la quale stava effettuando una manovra per entrare nella sua officina. E’ nata così, una Lite per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Colpisce alla testa uncon unaper unascoppiata per motivi di. E’ accaduto a Portici, in provincia di Napoli: un meccanico di 53 anni è finito in ospedale, al momento non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Stazione, l’aggressore, un 21enne, era a bordo di un’auto in compagnia del padre e stava percorrendo corso Garibaldi. Sulla stessa strada c’era anche il meccanico 53enne a bordo di un’auto con la quale stava effettuando una manovra per entrare nella sua officina. E’ nata così, unaper ...

