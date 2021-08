J Hotel Shanghai Tower: l’hotel più alto del mondo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Shanghai batte Dubai a suon di altezze con la Shanghai Tower, dove è stato aperto il J Hotel Shanghai Tower: 165 camere e 34 suite a 632 metri da terra. Ad oggi il palazzo più alto rimane il Burj Khalifa di Dubai, con i suoi 828 metri complessivi, ma il suo piano abitato arriva a 585 metri. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) Shanghai batte Dubai a suon di altezze con la Shanghai Tower, dove è stato aperto il J Hotel Shanghai Tower: 165 camere e 34 suite a 632 metri da terra. Ad oggi il palazzo più alto rimane il Burj Khalifa di Dubai, con i suoi 828 metri complessivi, ma il suo piano abitato arriva a 585 metri.

L'hotel più alto del mondo? È al piano 101 della Shanghai Tower ... la Shanghai Tower è il grattacielo più alto della Cina e il secondo più alto del mondo (dopo il Burj Khalifa di Dubai, 828 metri). Agli ultimi piani della torre ha aperto recentemente il J Hotel , ...

L'hotel più alto del mondo? È al piano 101 della Shanghai Tower ... la Shanghai Tower è il grattacielo più alto della Cina e il secondo più alto del mondo (dopo il Burj Khalifa di Dubai, 828 metri). Agli ultimi piani della torre ha aperto recentemente il J Hotel , ...

Puoi dormire sopra le nuvole nell’hotel più alto del mondo SiViaggia J Hotel Shanghai Tower: l'hotel più alto del mondo Maggiordomo personale 24 ore su 24, piscina coperta, articoli da bagno firmati Hermes, vasca da bagno a forma di petalo di magnolia, una spa di lusso con particolare attenzione ai trattamenti Reiki e ...

L’hotel più alto del mondo? È al piano 101 della Shanghai Tower Il nuovo J Hotel occupa gli ultimi piani della splendida Shanghai Tower, nel quartiere centrale degli affari di Lujiazui. Guarda il video per curiosare nei suoi interni e scoprire la vista sopra le nu ...

