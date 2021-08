(Di mercoledì 4 agosto 2021) Abbiamo scambiato quattro chiacchiere interessantissime con, sceneggiatrice affermata che farà parte del team di insegnanti dei corsi della. Arriveranno a settembre i primi corsi dell', la scuola di formazione di base e di alta specializzazione nell'audiovisivo istituita a fine 2020, e le iscrizioni sono aperte fino alla metà di questo mese per le prime attività in programma. Si tratta di una fondazione senza scopo di lucro creata da, Medusa Film, Netflix, Rai, ViacomCBS e Vision Distribution con l'obiettivo di formare ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Isabella Aguilar su Anica Academy: “Vogliamo insegnare a essere sfrontati!” - 100autori : Sceneggiatrice per il cinema e la tv, Isabella Aguilar sarà una dei tutor di “Workshop Writers’ Room 2021 - Designi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isabella Aguilar

Movieplayer.it

Prodotta da Fandango, ideata da, è ambientata nella Roma della Dolce Vita ed ha per protagonisti Nora (Simona Tabasco), una ragazza che si occupa delle giostre della città e Rosa (...Tra questi:, Laura Colella , Collettivo Grams* ( Antonio Le Fosse , Marco Raspanti , Re Salvador , Eleonora Trucchi ), Jacopo del Giudice , Margherita Ferri , Filippo Gravino , ...Abbiamo scambiato quattro chiacchiere interessantissime con Isabella Aguilar, sceneggiatrice affermata che farà parte del team di insegnanti dei corsi della Anica Academy. Arriveranno a settembre i pr ...Quello di Alessio Lapice, napoletano, classe 1991, è un debutto al Giffoni Film Festival, in veste di protagonista di un incontro con i ragazzi, ma c'era già stato "a 11 anni come spettatore - dice al ...