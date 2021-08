Inter | ad Appiano Gentile si rivede Eriksen

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Christian Eriksen ad Appiano: l'incontro con i compagni e le sue condizioni ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Eriksen in visita ad Appiano. Il comunicato del club sul programma di recupero del danese… - SkySport : Inter, Eriksen torna ad Appiano Gentile: saluto ai compagni e a tutto lo staff #SkySport #Inter #Eriksen - nocturnalgirlx : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Christian Eriksen ad Appiano: l'incontro con i compagni e le sue condizioni ?? - VivInterNews : RT @internewsit: VIDEO - Eriksen, il ritorno ad Appiano Gentile e l'abbraccio dell'Inter - -

... oggi è stato adGentile dove ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente. Il giocatore - informa una nota dell'- sta bene ed è in ottime condizioni psico - ...La crisi finanziaria dell'è nota a tutti gli appassionati di calcio. Per coprire i debiti serviva una cessione illustre e la cessione del terzino Achraaf Hakimi sembrava averle ...Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono conferme sul nome di Duvan Zapata come prima scelta dell’Inter nel caso in cui dovesse andar via Romelu Lukaku. Il colombiano dell’Ata ...Christian Eriksen è tornato ad Appiano Gentile per la prima volta dopo il malore del 12 giugno. Ecco le immagini del suo ritorno dall'Inter.