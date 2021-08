Il Napoli batte il Wisla in rimonta, Zielinski: "Non è stato facile, vi dico il nostro obiettivo" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al termine del match contro la Wisla Cracovia, Piotr Zieli?ski è intervenuto ai microfoni di PolsatSport per commentare la partita. Il Napoli ha vinto in rimonta contro la formazione polacca, con il goal di Machach che ha siglato il 2-1. Ecco quanto dichiarato da Zieli?ski: "Il Wisla ha mostrato la propria qualità, hanno giocato un buon calcio e dimostrato forza fisica. Non è stato facile riuscire a vincere la partita. Mi aspettavo una partita del genere perché a volte guardo il campionato polacco e so che il Wisla ha buoni giocatori, non hanno difeso il risultato. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al termine del match contro laCracovia, Piotr Zieli?ski è intervenuto ai microfoni di PolsatSport per commentare la partita. Ilha vinto incontro la formazione polacca, con il goal di Machach che ha siglato il 2-1. Ecco quanto dichiarato da Zieli?ski: "Ilha mostrato la propria qualità, hanno giocato un buon calcio e dimostrato forza fisica. Non èriuscire a vincere la partita. Mi aspettavo una partita del genere perché a volte guardo il campionato polacco e so che ilha buoni giocatori, non hanno difeso il risultato. ...

