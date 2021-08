Il «metodo Draghi» si inceppa. Salta l’Ad di Anas (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lo chiamano «metodo Draghi»: sulle nomine decide il presidente del consiglio con il fidato ministro dell’economia Daniele Franco. Senza consultare i partiti. Questa volta il meccanismo entra in rotta di collisione con tutte le forze politiche e costringe il nominato a rinunciare. La scelta era caduta su Ugo De Carolis come amministratore delegato di Anas. La notizia scatena una bufera politica trasversale. De Carolis è stato alto dirigente di Atlantia, la società che aveva in gestione la rete autostradale e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lo chiamano «»: sulle nomine decide il presidente del consiglio con il fidato ministro dell’economia Daniele Franco. Senza consultare i partiti. Questa volta il meccanismo entra in rotta di collisione con tutte le forze politiche e costringe il nominato a rinunciare. La scelta era caduta su Ugo De Carolis come amministratore delegato di. La notizia scatena una bufera politica trasversale. De Carolis è stato alto dirigente di Atlantia, la società che aveva in gestione la rete autostradale e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

