Il documentario su e con Obama pone il dilemma | fu all’altezza di se stesso?

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Bisogna venire a patti con l’idea che a Barack, l’uomo che provò a far sembrare abbordabile la figura presidenziale, piacciano in modo smisurato le celebrazioni, in particolare quelle per il suo compleanno. C’è uno storico a dimostrarlo, in parte ambientato a Pennsylvania Avenue, ma la sensazione è che la festona con cui Michelle e Barack santificheranno l’ingresso dell’ex presidente tra le pantere grigie, in coincidenza con lo scoccare dei 60, oscurerà i precedenti. Scenario è l’isola più presidenziale del mondo, Martha’s Vineyard, a largo della costa wasp del Massachusetts. Centinaia di invitati, pioggia di celebrities (Spielberg, Clooney, Springsteen, Vedder, la ...