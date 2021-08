Il c t dell' atletica | ' Non sta scritto da nessuna parte che i 100 devono vincerli gli americani'

Advertising

Coninews : Per la prima volta sotto il muro dei 48 secondi nella notte magica dell'atletica azzurra. Tra poche ore Alessandro… - Agenzia_Italia : Fare la storia dell'atletica a 21 anni. Storia di Sydney McLaughlin - Coninews : Ultime competizioni per nuoto e scherma a #Tokyo2020, mentre entra nel vivo il programma dell’atletica leggera. Ci… - numenor_x : RT @atleticaitalia: #atletica STANOTTE CORRE JACOBS ?? Manca pochissimo al ritorno in pista dell'oro olimpico: alle 4.30 di stanotte le batt… - T_Belz : RT @atleticaitalia: #atletica STANOTTE CORRE JACOBS ?? Manca pochissimo al ritorno in pista dell'oro olimpico: alle 4.30 di stanotte le batt… -

Sospetti, allusioni, veleni. Il successo di Marcell Jacobs nei 100 olimpici ha scatenato polemiche. Ma il c.t.azzurra, Antonio La Torre, non ci sta: 'Lo voglio ribadire una volta per tutte: non sta scritto da nessuna parte che il vincitore dei 100 metri delle Olimpiadi debba essere per forza ..., i centri federali Investimenti in strutture: oltre a Formia i centri nevralgici della Federazione disono quelli di Tirrenia e'Acquacetosa. "Crediamo in questi ragazzi - aveva ...Finalmente è arrivato il momento del ritorno in pista di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il freschissimo Campione del Mondo dei 100 metri sarà impegnato nell'attesissima 4x100, dove l'Ita ...Grande attesa per la finale dell'inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista. L'Italia di Ganna affronterà la Danimarca per la medaglia d'oro. Sempre stamattina giocheranno il settebello di p ...