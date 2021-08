Idea concreta per un rinforzo in mediana: dalla Serie A! (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'infortunio di Demme spinge il Napoli a cambiare i piani d'investimento: la priorità resta quella di investire i proventi del mercato in uscita sul terzino sinistro, ma la restante parte verrà destinata a rinforzare la mediana. Ecco che quindi, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, al Napoli è stato proposto il nome di Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo. Un altro nome che si aggiunge a quelli già conosciuti di Morten Thorsby (Sampdoria) e Sander Berge (Sheffield United) per cercare di rinforzare il reparto. Ad oggi, il Napoli, potrebbe sbloccare una di queste operazioni solo operando una cessione. Tra le tre operazioni in entrata, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'infortunio di Demme spinge il Napoli a cambiare i piani d'investimento: la priorità resta quella di investire i proventi del mercato in uscita sul terzino sinistro, ma la restante parte verrà destinata a rinforzare la. Ecco che quindi, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, al Napoli è stato proposto il nome di Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo. Un altro nome che si aggiunge a quelli già conosciuti di Morten Thorsby (Sampdoria) e Sander Berge (Sheffield United) per cercare di rinforzare il reparto. Ad oggi, il Napoli, potrebbe sbloccare una di queste operazioni solo operando una cessione. Tra le tre operazioni in entrata, ...

