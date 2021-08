I Maneskin reincidono “I Wanna Be Your Slave” in duetto con Iggy Pop

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – Ihanno ufficializzato la loro collaborazione con uno dei più trasgressivi personaggi della storia della musica contemporanea,Pop, che con gli Stooges è entrato nella Rock’n Roll Hall Of Fame e di recente ha ricevuto un Grammy Award per la sua carriera. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno reinciso “IBe” con “l’iguana”, e iluscirà venerdì 6 agosto.Pop vanta negli anni sodalizi indimenticabili come quello con David Bowie e con altre pietre miliari della musica dei più diversi generi, dai Simple Minds ai Green Day, da ...