Green Pass scuola, ipotesi obbligo per i docenti dal 1° settembre (Di mercoledì 4 agosto 2021) Green Pass scuola, aziende e trasporti, ipotesi obbligo dal 1° settembre. Domani la cabina di regia e in serata potrebbe arrivare la conferma Domani si terrà la cabina di regia con i capi delegazione dei partiti e i vertici del Cts, Locatelli e Brusaferro per definire le ultime regole sul Green Pass. Questa volta al centro della discussione c’è l’obbligo del Green Pass per il settore scuola e il settore trasporti. Le ultime ipotesi, che sembrano prendere sempre di più ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 agosto 2021), aziende e trasporti,dal 1°. Domani la cabina di regia e in serata potrebbe arrivare la conferma Domani si terrà la cabina di regia con i capi delegazione dei partiti e i vertici del Cts, Locatelli e Brusaferro per definire le ultime regole sul. Questa volta al centro della discussione c’è l’delper il settoree il settore trasporti. Le ultime, che sembrano prendere sempre di più ...

Advertising

borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - borghi_claudio : La Lega presenta 900 emendamenti sul Green pass: 'Quanto quelli M5s sulla giustizia' - UffPost : RT @IlPrimatoN: Pioggia di emendamenti della Lega: 916. Ma ora anche Pd e M5S vorrebbero modifiche al certificato verde.. - sciantokescia : @Cambiacasacca Nessuno si domanda perché pur non essendo il vaccino obbligatorio, se non hai il green pass (che si… -