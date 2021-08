Green pass obbligatorio da venerdì: 'Da settembre anche per aerei e treni'. Verso l'obbligo per i docenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Green pass , mancano due giorni all'entrata in vigore dell'ultimo decreto e già si pensa a quello che accadrà nelle prossime settimane. In attesa della cabina di regia e del Consiglio dei ministri ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021), mancano due giorni all'entrata in vigore dell'ultimo decreto e già si pensa a quello che accadrà nelle prossime settimane. In attesa della cabina di regia e del Consiglio dei ministri ...

Advertising

borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - borghi_claudio : La Lega presenta 900 emendamenti sul Green pass: 'Quanto quelli M5s sulla giustizia' - AVIS_Milano : RT @BuonSangue1: Per donare non serve il Green Pass: prima donare poi partire resta la regola dell'estate, per evitare complicazioni nelle… - cicheresta1 : RT @NicoDem68621316: @MarcoRizzoPC @lameduck1960 Marco, per l'amor diddio esprimiti su sta cosa dell'obbligo vaccinale/green pass. È inutil… -