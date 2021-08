Fedez e Orietta Berti attaccati da Umberto Tozzi | parole dure

Leggi su ck12

(Di mercoledì 4 agosto 2021)e Achille Lauro nel mirino diche si scaglia contro la musica italiana: “In tv è solo spettacolo”e Achille Lauro nel video di Mille (screen YouTube)non ci sta. Non gli piace per niente quello che ruota attorno alla musica, dalle collaborazioni che nascono in modo quasi inaspettato al Festival di Sanremo. Non le manda a dire e in un’intervista a Rolling Stone getta fuori tutto ciò che ha da dire, senza peli sulla lingua. “Oggi la musica ...