DHL Express ordina 12 eCargo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – DHLdiventa la prima compagnia a dotarsi di velivoli completamenti elettrici, avendoto 12Alice al costruttore aeronautico Eviation di Seattle. L’Alice di Eviation è un aereo completamente elettrico, disponibile in versione cargo e passeggeri, di operare a emissioni zero. Eviation prevede di consegnare a DHLil primo aereo elettrico Alice nel 2024. Alice può essere pilotato da un singolo pilota e trasportare fino a 1.200 chilogrammi con un’autonomia massima di 815 chilometri. (Foto: Deutsche Post DHL Group)

diventa la prima compagnia a dotarsi di velivoli completamenti elettrici, avendo ordinato 12 eCargo Alice al costruttore aeronautico Eviation di Seattle. L'Alice di Eviation è un aereo ...Come parte del progetto di decarbonizzazione,ha annunciato di aver effettuato un ordine per l'acquisto di 12 aerei Alice eCargo completamente elettrici da Eviation. Grazie a questa nuova ...(Teleborsa) - DHL Express diventa la prima compagnia a dotarsi di velivoli completamenti elettrici, avendo ordinato 12 eCargo Alice al costruttore aeronautico Eviation di Seattle. L’Alice di Eviation ...DHL Express in futuro si affiderà agli aerei eCargo Alice della compagnia israeliana Eviation. Sono completamente elettrici.