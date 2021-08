Barcellona, sconfitta per 2-1 contro il Salisburgo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Barcellona perde 2-1 in amichevole alla Red Bull Arena contro il Salisburgo. Poco prima dell’intervallo, c’è la rete di Susic che porta in vantaggio gli austriaci contro una formazione blaugrana ancora troppo sperimentale. All’82’, con un po’ di fortuna, il Barça trova il pari: conclusione di Dest da fuori e doppia deviazione, l’ultima vincente anche se involontaria di Braithwaite che spiazza il portiere austriaco. Ma al 90? c’è la beffa per gli uomini di Koeman, col Salisburgo che trova con Brenden Aaronson il gol della vittoria in questo test amichevole, a pochi giorni dall’impegno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilperde 2-1 in amichevole alla Red Bull Arenail. Poco prima dell’intervallo, c’è la rete di Susic che porta in vantaggio gli austriaciuna formazione blaugrana ancora troppo sperimentale. All’82’, con un po’ di fortuna, il Barça trova il pari: conclusione di Dest da fuori e doppia deviazione, l’ultima vincente anche se involontaria di Braithwaite che spiazza il portiere austriaco. Ma al 90? c’è la beffa per gli uomini di Koeman, colche trova con Brenden Aaronson il gol della vittoria in questo test amichevole, a pochi giorni dall’impegno ...

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, sconfitta per 2-1 contro il #Salisburgo - ArturoDb72 : RT @TUTTOJUVE_COM: Barcellona, sconfitta contro il Salisburgo: Pjanic in panchina per 90 minuti - TUTTOJUVE_COM : Barcellona, sconfitta contro il Salisburgo: Pjanic in panchina per 90 minuti - Slg_29 : Per il #Barcelona difesa ancora da sistemare: troppi spazi lasciati dietro, cicatrici fresche della scorsa stagione… - Sergej_021 : @ildezerbiano @tvdellosport Ma sticazzi di De Zerbi...'godere per la sconfitta' ???????? Ho solo scritto che l'enfasi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona sconfitta Le 36 ore nere delle squadre azzurre a Tokyo 2020 ... per agguantare almeno le semifinali, minimo sindacale, per l'Italia, da Barcellona 1992. Si sa che ... si è tutto sfarinato nel penultimo turno del girone: una sconfitta contro la Cina già eliminata ...

Ultime Notizie Roma del 04 - 08 - 2021 ore 13:10 ...Antonio Olimpiaditermina L'avventura della pallavolo maschile radha Barcellona 92 che gli azzurri non entravano per le prime quattro alle Olimpiadi di addizioni o si è chiuso con le lacrime sconfitta ...

Barcellona, sconfitta per 2-1 contro il Salisburgo Sportface.it Barcellona, sconfitta per 2-1 contro il Salisburgo Barcellona, sconfitta in amichevole per 2-1 contro il Salisburgo: reti si Susic, Braithwaite e Aaronson. Domenica c'è la Juventus ...

Barcellona, sconfitta contro il Salisburgo: Pjanic in panchina per 90 minuti Il Barcellona esce sconfitto in amichevole, per 2-1 contro il Red Bull Salisburgo. Austriaci già in vantaggio nel finale di primo tempo (43’) grazie a Sucic, ma ripresi nel finale da Braithwaite (83’) ...

... per agguantare almeno le semifinali, minimo sindacale, per l'Italia, da1992. Si sa che ... si è tutto sfarinato nel penultimo turno del girone: unacontro la Cina già eliminata ......Antonio Olimpiaditermina L'avventura della pallavolo maschile radha92 che gli azzurri non entravano per le prime quattro alle Olimpiadi di addizioni o si è chiuso con le lacrime...Barcellona, sconfitta in amichevole per 2-1 contro il Salisburgo: reti si Susic, Braithwaite e Aaronson. Domenica c'è la Juventus ...Il Barcellona esce sconfitto in amichevole, per 2-1 contro il Red Bull Salisburgo. Austriaci già in vantaggio nel finale di primo tempo (43’) grazie a Sucic, ma ripresi nel finale da Braithwaite (83’) ...