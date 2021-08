Arisa | la delusione su Instagram dopo l’indiscrezione su Amici

(Di mercoledì 4 agosto 2021)si sfoga sule indiscrezioni sul suo futuro ad. Lo show di Maria De Filippi tornerà presto in tv e la conduttrice è già all’opera per costruire il cast della prossima edizione. Se la presenza di Lorella Cuccarini, insegnante di danza, è già stata confermata,potrebbe non esserci. A diffondere la notizia nei giorni scorsi era stato Dagospia che aveva spiegato: “, si cambia. La strampalatanon sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”. Aggiungendo che al posto della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arisa delusione

ultimaparola.com

La strampalatanon sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare ... Stamattina però con un po' diho visto invece il suo post'. L'ex maestro del talent show ...Per tale motivo, tra i professori di canto il pubblico di Canale 5 non si ritroverà. Ma chi ... La Carlucci non ha nascosto pubblicamente la sua. La conduttrice ha affermato di essere ...La nuova edizione di “Amici” farà a meno di un volto molto amato: si tratta di Arisa, che secondo le ultime indiscrezioni non è stata riconfermata.POTENZA – Una delusione e una nuova sfida per Arisa: la cantante di origini lucane non sarà dietro al banco dei professori di canto di Amici, benché la sua presenza al talent show di Maria De Filippi ...