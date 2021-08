Al via il domino Lukaku: l’Inter punta Zapata e l’Atalanta vuole Abraham (Chelsea) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Come al solito, vince l’Atalanta. Rischia di finire così anche l’operazione Lukaku. Ormai anche i più ostinati – pure tra gli adedtti ai lavori – si sono convinti che Lukaku andrà via dall’Inter. La barzelletta è che lo ha chiesto Lukaku. Ai tiufosi piace abboccare a ogni latitudine, quindi anche a Milano. In realtà la cessione di Lukaku arriva da lontano, com’era chiaro a chi avesse occhi per leggere. Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, va oltre e scrive che nei prossimi giorni l’Atalanta incontrerà il Chelsea per l’attaccante Tammy ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Come al solito, vince. Rischia di finire così anche l’operazione. Ormai anche i più ostinati – pure tra gli adedtti ai lavori – si sono convinti cheandrà via dal. La barzelletta è che lo ha chiesto. Ai tiufosi piace abboccare a ogni latitudine, quindi anche a Milano. In realtà la cessione diarriva da lontano, com’era chiaro a chi avesse occhi per leggere. Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, va oltre e scrive che nei prossimi giorniincontrerà ilper l’attaccante Tammy ...

