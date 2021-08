Respinto nuovo attacco hacker alla Regione Lazio (Di martedì 3 agosto 2021) “Questa notte i sistemi informativi della Regione Lazio hanno subito e Respinto l’ennesimo attacco” hacker. “Resta massima l’attenzione e la collaborazione con le autorità competenti per ripristinare la sicurezza”, comunica in una nota la Regione Lazio. Intanto i pm dell’antiterrorismo e del pool reati informatici della Procura di Roma indagano sull’attacco hacker che ha colpito il Ced regionale del Lazio qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. Una prima informativa della Polizia postale, che ha avviato indagini ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) “Questa notte i sistemi informativi dellahanno subito el’ennesimo. “Resta massima l’attenzione e la collaborazione con le autorità competenti per ripristinare la sicurezza”, comunica in una nota la. Intanto i pm dell’antiterrorismo e del pool reati informatici della Procura di Roma indagano sull’che ha colpito il Ced regionale delqualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. Una prima informativa della Polizia postale, che ha avviato indagini ...

Advertising

infoitinterno : Attacco hacker a Regione Lazio, D'Amato: «Entro 72 ore ripristineremo le prenotazioni dei vaccini». Respinto nuovo… - fisco24_info : Respinto nuovo attacco hacker alla Regione Lazio: E' accaduto nella notte. In una nota: 'Resta massima l’attenzione… - italiaserait : Regione Lazio: respinto un nuovo cyber attacco. D’Amato: “nessun problema sui vaccini”. Bruxelles in allerta - italiaserait : Respinto nuovo attacco hacker alla Regione Lazio - CrashNC88 : La cosa più bella sarebbe un bel comunicato in cui l'Inter fa presente di aver respinto l'offerta per Lukaku, il qu… -