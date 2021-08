Real Madrid, brutta tegola per Ancelotti: pubalgia per un top player (Di martedì 3 agosto 2021) Brutte notizie in casa Real Madrid, come certificato da un comunicato ufficiale diramato dal club spagnolo. Al centrocampista Toni Kroos, infatti, dopo gli accertamenti del caso, è stata diagnosticata la pubalgia. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti ma per Ancelotti è una perdita molto grave. Non è escluso che i blancos possano tornare sul mercato per regalare al neo tecnico un altro centrocampista, in attesa del recupero del campione tedesco. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 3 agosto 2021) Brutte notizie in casa, come certificato da un comunicato ufficiale diramato dal club spagnolo. Al centrocampista Toni Kroos, infatti, dopo gli accertamenti del caso, è stata diagnosticata la. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti ma perè una perdita molto grave. Non è escluso che i blancos possano tornare sul mercato per regalare al neo tecnico un altro centrocampista, in attesa del recupero del campione tedesco. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

