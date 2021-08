Questa immagine non mostra «le montagne arcobaleno» in Perù (Di martedì 3 agosto 2021) Il 31 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra delle montagne colorate dei colori dell’arcobaleno. La foto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «montagne arcobaleno Perù». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. La foto oggetto della nostra verifica è in realtà un’opera creata da Ramzy Masri, un artista che vive a New York e che con i suoi lavori re-immagina il mondo colorato dei colori della bandiera arcobaleno. L’opera in questione è stata pubblicata il 29 ... Leggi su facta.news (Di martedì 3 agosto 2021) Il 31 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’chedellecolorate dei colori dell’. La foto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. La foto oggetto della nostra verifica è in realtà un’opera creata da Ramzy Masri, un artista che vive a New York e che con i suoi lavori re-immagina il mondo colorato dei colori della bandiera. L’opera in questione è stata pubblicata il 29 ...

