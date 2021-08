Nina o sia la pazza per amore, edizione 1978, in onda su Rai 5 (Di martedì 3 agosto 2021) Nina, o sia la pazza per amore è l’opera che Rai 5 ripropone nello storico allestimento del 1978. Opera di Paosiello, la versione proposta, dalla regia di Nucci Ladogana, andò in scena presso l’Atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca. Trama Nina ha perso il lume della ragione. Promessa sposa a Lindoro di cui era innamorata, Nina si ritrova a fare i conti con gli interessi di suo padre, il quale le propone un partito più appetibile. Sfidato a duello per la mano di Nina, Lindoro viene ferito mortalmente. Credendo morto Nina non sposa nessuno ma perde il ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 3 agosto 2021), o sia laperè l’opera che Rai 5 ripropone nello storico allestimento del. Opera di Paosiello, la versione proposta, dalla regia di Nucci Ladogana, andò in scena presso l’Atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca. Tramaha perso il lume della ragione. Promessa sposa a Lindoro di cui era innamorata,si ritrova a fare i conti con gli interessi di suo padre, il quale le propone un partito più appetibile. Sfidato a duello per la mano di, Lindoro viene ferito mortalmente. Credendo mortonon sposa nessuno ma perde il ...

