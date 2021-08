Mps | prova per tre leader

(Di martedì 3 agosto 2021) Nell’appassionante romanzo economico che riguarda il futuro di una delle banche più sofferenti d’Italia c’è un elemento interessante che merita di essere messo a fuoco e che riguarda una particolare storia nella storia, che ha un gusto tutto politico. La storia in questione è relativa alla trasformazione del caso Mps in un test utile a inquadrare con chiarezza la maturità delle treship forse più importanti di questa stagione politica. E per alcune semplici ragioni l’operazione Unicredit-Mps si presenta oggi come un termometro perfetto per misurare la capacità da parte di Mario Draghi, di Enrico Letta e di Matteo Salvini di sfidare l’agenda della demagogia e di ...

Advertising

Osserv_Impresa : Banche europee a prova di stress. Ma Mps è l’ultima della classe: Le principali 50 banche europee, di cui 38 vigila… - albagabellini : #stresstest ogni dettaglio fa la differenza sulla valutazione di un istituto bancario . attenzione doppia attenzion… - nicolaPalumbo00 : RT @sole24ore: Banche europee a prova di stress. Ma Mps è l’ultima della classe - sole24ore : Banche europee a prova di stress. Ma Mps è l’ultima della classe - Italia_Notizie : Banche europee a prova di stress. Ma Mps è l’ultima della classe -

Ultime Notizie dalla rete : Mps prova

...a raffreddare i toni, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini. Ma il Monte, che giovedì approverà i conti del semestre e la transazione con la Fondazione, ......a è stata sottoposta alladi stress condotta dall'Autorità Bancaria Europea in cooperazione con la Banca Centrale Europea e le autorità di vigilanza nazionali. Ebbene, alla fine del 2018...Unicredit entra nella virtual data room di Mps e inizia la due diligence sulla banca senese che nei prossimi 40 giorni servirà a verificare la fattibilità di un'intesa con il Tesoro per rilevare - com ...Le gravi difficoltà della banca fino all'ipotesi di acquisizione del Monte dei Paschi da parte di Unicredit. Che per molti osservatori, politici e non, presenta pericoli per la stessa integrità della ...