John Cena: la commovente interazione con un giovane fan in sedia a rotelle diventa virale (VIDEO) (Di martedì 3 agosto 2021) La commovente interazione di John Cena con un giovane fan in sedia a rotelle è diventata virale sui social ed è stata condivisa anche da James Gunn, regista di The Suicide Squad. Nel corso della sua carriera John Cena ha creato una moltitudine di momenti memorabili con fan di tutte le età: l'ultima di queste interazioni ha avuto luogo ieri ed il VIDEO del wrestler con un giovane fan in sedia a rotelle è ormai divenuto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021) Ladicon unfan intasui social ed è stata condivisa anche da James Gunn, regista di The Suicide Squad. Nel corso della sua carrieraha creato una moltitudine di momenti memorabili con fan di tutte le età: l'ultima di queste interazioni ha avuto luogo ieri ed ildel wrestler con unfan inè ormai divenuto ...

Advertising

Variety : ?? John Cena came in costume for #TheSuicideSquad premiere ?? - Samwmisner1 : RT @Variety: ?? John Cena came in costume for #TheSuicideSquad premiere ?? - HJtweeets : RT @Variety: ?? John Cena came in costume for #TheSuicideSquad premiere ?? - Dyku10 : RT @Variety: ?? John Cena came in costume for #TheSuicideSquad premiere ?? - gamenacabesa : RT @DCverso1: Fofos! John Cena e Margot Robbie na premiere de #TheSuicideSquad -