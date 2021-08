Italia-Inghilterra Euro 2020, la Uefa apre un procedimento disciplinare contro la Federcalcio inglese (Di martedì 3 agosto 2021) La Uefa ha appena aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Federcalcio inglese per i disordini tra tifosi inglesi durante la finale di Euro 2020 a Wembley, lo scorso 11 luglio. Lo annuncia la Uefa con un comunicato. fu una notte di follia quella di Wembley, con violenze tra i tifosi inglesi, calci e pugni per fermare chi non aveva il biglietto. Una notte di tensione e violenza. Per fortuna senza scontri con i tifosi Italiani. Questo il testo del comunicato. “Dopo un’indagine condotta dall’Uefa Ethics and ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021) Laha appena aperto unnei confronti dellaper i disordini tra tifosi inglesi durante la finale dia Wembley, lo scorso 11 luglio. Lo annuncia lacon un comunicato. fu una notte di follia quella di Wembley, con violenze tra i tifosi inglesi, calci e pugni per fermare chi non aveva il biglietto. Una notte di tensione e violenza. Per fortuna senza scontri con i tifosini. Questo il testo del comunicato. “Dopo un’indagine condotta dall’Ethics and ...

