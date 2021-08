(Di martedì 3 agosto 2021) Il suo linguaggio violento (e che strizza l’occhio al classico odio di ambienti di estrema destra) ha costretto laa espellere Fabio Tuiach dal partito nel 2017, ovviamente dopo aver sostenuto la sua candidatura e averlo reso un personaggio attivo nella politica triestina. Dal giorno del suo allontanamento forzoso dal Carroccio, ilComuna dinon ha modificato il suo spartito e – soprattutto quando si parla di diritti civili per la comunità LBGT – la sua dialettica trascende in amenità violente e volgari. L’ultimo a finire nel mirino dell’ex pugile è stato, reo di essere uno dei principali ...

Advertising

fattoquotidiano : Dopo Voghera, Licata: consigliere comunale leghista spara 4 colpi di pistola al suo socio e lo ferisce. Dev’essere… - fattoquotidiano : Licata, arrestato il consigliere comunale eletto con la Lega che ha sparato quattro colpi di pistola al suo socio - HuffPostItalia : Licata, consigliere comunale eletto con la Lega spara al suo socio in affari (VIDEO) - planetpaul65 : RT @neXtquotidiano: Il consigliere comunale di Trieste (eletto con la Lega) che vuole “picchiare” #Fedez - carlokarl : RT @CasaPoundItalia: Il 2 settembre alle ore 11.00 si darà ufficialmente inizio alla festa nazionale di #CasaPound con la conferenza stampa… -

Ultime Notizie dalla rete : consigliere comunale

La Stampa

A denunciarlo è stato ildi Pescara dell'Udc Berardino Fiorilli che ha raccontato sulla sua pagina Facebook l'accaduto. 'Una coppia di individui, che aveva impellenza di farsi un ...Hanno acceso un fuoco nella Pineta Dannunziana, a Pescara, nell'area di riserva integrale devastata dagli incendi, per farsi un selfie. Lo ha raccontato ildi Pescara, Berardino Fiorilli che, in un sopralluogo nella Pineta del capoluogo adriatico, ancora avvolta dal fumo e distrutta per un quarto della sua superficie, è stato ...CAMPOBASSO – L’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella, ha ritenuto opportuno fornire delle specifiche tecniche su quelle che sono le indicazioni riguardanti il procedimento di approvazione del D ...Con un costo complessivo di circa 4,9 milioni di euro del servizio rifiuti, sono state approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI 2021 che restano sostanzialmente invariate dal 2019. Quindi non ...