Gli hacker tengono in ostaggio la sanità del Lazio. Zingaretti: 'Stanotte ancora attacchi al sistema' (Di martedì 3 agosto 2021) ... così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha definito il cyberattacco che ha paralizzato i sistemi informatici mettendo fuori uso i siti della Regione e il portale saluteLazio.it, ... Leggi su romatoday (Di martedì 3 agosto 2021) ... così il presidente della Regione, Nicola, ha definito il cyberattacco che ha paralizzato i sistemi informatici mettendo fuori uso i siti della Regione e il portale salute.it, ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: se in Regione Lazio non arrivano 13 milioni di mascherine pagate, poverini sono stati tru… - paoloroversi : Gli #hacker hanno criptato anche i backup della regione Lazio. In genere gli stessi dovrebbero trovarsi altrove in… - Agenzia_Ansa : Zingaretti: 'Gli attacchi hacker sono di stampo terroristico. Stiamo difendendo la nostra comunità. E' l'offensiva… - DavidePirilloKR : RT @ForzaPadova: Reclusi dal Green Pass: attacco hacker in tilt le prenotazioni. Gli Hub in Puglia e Piemonte chiusi per ferie. Il document… - assurdistan : Gli hacker che hanno bloccato la Regione Lazio: 'Ah, non era la squadra di calcio? Regà, se semo sbajati!' -