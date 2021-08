Firenze, sicurezza: due risse notturne, interviene la Polizia, 12 denunciati (Di martedì 3 agosto 2021) Due risse sono avvenute le notte scorsa a Firenze, una nella zona di Novoli e l'altra nel centro storico. Entrambe sono state interrotte dall'arrivo della Polizia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 agosto 2021) Duesono avvenute le notte scorsa a, una nella zona di Novoli e l'altra nel centro storico. Entrambe sono state interrotte dall'arrivo dellaL'articolo proviene daPost.

