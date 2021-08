Droga dalla Siria in Medio Oriente via Salerno, due arresti (Di martedì 3 agosto 2021) Traffico internazionale di Droga: e’ il reato che la Guardia di Finanza di Salerno e il Gico di Napoli contestano al titolare di una societa’ di servizi elvetica, Alberto Eros Amato, di 45 anni, e a uno spedizioniere doganale, Giuliantonio Apicella, 49 anni, per i quali il gip di Salerno Francesco Guerra ha disposto, rispettivamente, il carcere e i domiciliari. Le misure cautelari giungono al termine di indagini scattate dopo un ingente sequestro di sostanze stupefacenti avvenuto nel porto di Salerno l’11 giugno 2020 quando i finanzieri trovarono, in quattro container, tra capi di abbigliamento, mobili da ufficio e bobine ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 3 agosto 2021) Traffico internazionale di: e’ il reato che la Guardia di Finanza die il Gico di Napoli contestano al titolare di una societa’ di servizi elvetica, Alberto Eros Amato, di 45 anni, e a uno spedizioniere doganale, Giuliantonio Apicella, 49 anni, per i quali il gip diFrancesco Guerra ha disposto, rispettivamente, il carcere e i domiciliari. Le misure cautelari giungono al termine di indagini scattate dopo un ingente sequestro di sostanze stupefacenti avvenuto nel porto dil’11 giugno 2020 quando i finanzieri trovarono, in quattro container, tra capi di abbigliamento, mobili da ufficio e bobine ...

