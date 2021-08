Champions League 2021/2022, De Zerbi in rimonta: lo Shakhtar vince 2-1 in casa del Genk (Di martedì 3 agosto 2021) Il brivido iniziale, poi la rimonta e il sospiro di sollievo. L’esordio di Roberto De Zerbi in Champions League sulla panchina dello Shakhtar Donetsk regala all’ex Sassuolo una vittoria in trasferta per 2-1 sul Genk nell’andata del terzo turno preliminare. Al 39? Onuachu ha siglato il gol del vantaggio dei padroni di casa. Al 63? Tete firma la rete del pareggio, prima del 2-1 siglato da Alan Patrick. Il Psv ipoteca la qualificazione: il Midjtylland ha subito la pesante sconfitta per 3-0 contro gli olandesi. Beffa per il Cluj che si fa raggiungere in casa ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Il brivido iniziale, poi lae il sospiro di sollievo. L’esordio di Roberto Deinsulla panchina delloDonetsk regala all’ex Sassuolo una vittoria in trasferta per 2-1 sulnell’andata del terzo turno preliminare. Al 39? Onuachu ha siglato il gol del vantaggio dei padroni di. Al 63? Tete firma la rete del pareggio, prima del 2-1 siglato da Alan Patrick. Il Psv ipoteca la qualificazione: il Midjtylland ha subito la pesante sconfitta per 3-0 contro gli olandesi. Beffa per il Cluj che si fa raggiungere in...

