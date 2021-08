Boost, è ancora sciopero: nessuna risposta su stipendi e TFR (Di martedì 3 agosto 2021) Otto ore di sciopero per tutti i turni della giornata di martedì 3 agosto. Così, hanno deciso, dal momento che nella vertenza Boost non si trovano sbocchi e la direzione del gruppo non ha fornito alcuna garanzia sul pagamento degli stipendi di giugno (a cui si va ad aggiungere luglio), per la copertura dei TFR di oltre 110 lavoratori cessati per prepensionamento negli scorsi mesi, per la continuità dell’attività degli stabilimenti di San Paolo d’Argon, Cenate Sotto, Tolentino all’interno del piano di risanamento sottoscritto a febbraio in sede ministeriale che prevede cassa integrazione straordinaria e prepensionamenti. Così, lavoratori e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 agosto 2021) Otto ore diper tutti i turni della giornata di martedì 3 agosto. Così, hanno deciso, dal momento che nella vertenzanon si trovano sbocchi e la direzione del gruppo non ha fornito alcuna garanzia sul pagamento deglidi giugno (a cui si va ad aggiungere luglio), per la copertura dei TFR di oltre 110 lavoratori cessati per prepensionamento negli scorsi mesi, per la continuità dell’attività degli stabilimenti di San Paolo d’Argon, Cenate Sotto, Tolentino all’interno del piano di risanamento sottoscritto a febbraio in sede ministeriale che prevede cassa integrazione straordinaria e prepensionamenti. Così, lavoratori e ...

Boost, è ancora sciopero: nessuna risposta su stipendi e TFR

Crisi Boost di Tolentino, i sindacati attendono risposte
L'azienda ci ha chiesto ancora pochi giorni di tempo per delineare il percorso da intraprendere nella crisi in atto, sottolineando ancora una volta la volontà di mantenere sia la continuità dell'attiv ...

Ex Gabrielli, l'azienda chiede tempo
L'azienda chiede tempo, mentre lavoratori e sindacati chiedono risposte. Se queste non arriveranno a breve, la mobilitazione continuerà e martedì ci sarà un nuovo sciopero di otto ore (il terzo).

