Attenzione a dormire con l’aria condizionata | si corre questo rischio

(Di martedì 3 agosto 2021) In estate è sempre più frequenteconaccesa ma questa pratica conduce ad un pericoloper la nostra salute. Aria(AdobeStock)Con le alte temperature siamo sempre più spinti a riposare con qualche dispositivo che ci rinfreschi. Che sia un ventilatore o, ancora meglio, un condizionatore. Se il condizionatore ci da enorme sollievo in serate torride non si può dire lo stesso sulla sua incidenza sul nostro corpo. C’è unche mette in pericolo la nostra salute. E non ci si riferisce al classico sbalzo termico che provoca ...

Life_120 : ???#Dieta e #beautyroutine : ????dormire bene per migliorare la qualità della #pelle Lo ?? #stress e l' #insonnia sono… - rada_maja : RT @matteojeep: È la notte dei miracoli fai attenzione Qualcuno nei vicoli di Roma Ha scritto una canzone Lontano una luce diventa sempre p… - sono_selvatica : @LILITH24595979 Oggi ti ho visto cara, buongiorno. ?? Hai ragione, ho meno tempo giusto un oretta la mattina, poi s… - AnnaLizzy68 : RT @matteojeep: È la notte dei miracoli fai attenzione Qualcuno nei vicoli di Roma Ha scritto una canzone Lontano una luce diventa sempre p… - claudias996 : attenzione forse ho scoperto perché non riesco a dormire -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione dormire

Esquire Italia

Il pigiama è un indumento troppo spesso trascurato, che si sceglie senza prestare la necessaria. Una mancanza che ci priva del piacere diavvolti da tessuti di qualità, morbidi e confortevoli. Per questo, una maggiore accuratezza può sfociare in un sonno più comodo, privo dei ......il piede il servizio ferroviario sulla roma - lido nelle due direzioni per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito roma.lospunto.it atutto Grazie per l'...Il pigiama è un indumento troppo spesso trascurato, che si sceglie senza prestare la necessaria attenzione. Una mancanza che ci priva del piacere di dormire avvolti da tessuti di qualità, morbidi e co ...Il lago più bello d’Italia è il Lago di Braies in Trentino. Cosa ha di così speciale, quando andare, dove si trova e dove dormire ...