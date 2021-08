Activision Blizzard denunciata da un azionista per via dello scandalo delle molestie sessuali

(Di martedì 3 agosto 2021) Non è sicuramente un bel periodo per, che negli ultimi giorni se la sta vedendo brutta per viaemerso in merito alle pessime condizioni lavorative negli uffici ed ai diversi casi die discriminazioni razziali e di genere che sono stati riportati all'interno dell'organico. Queste spiacevoli rivelazioni hanno pesantemente influenzato il valoreazioni dell'azienda, che sono crollate del 6.7% il 27 Luglio (data in cui migliaia di dipendenti hanno messo in campo una raccolta di firme contro la compagnia) e di un altro 6% nei giorni successivi ...

Il selloff si è esteso anche agli Stati Uniti, dove le azioni died Electronic Arts, Zynga e Take Two Interactive sono scese tra l'1% e il 4% nel trading pre - mercato. Tencent in ...Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a - 4,82%. In apnea Wynn Resorts , che arretra del 4,81%. Tonfo di Discovery , che mostra una ...Activision Blizzard ha annunciato che l'uscita di Diablo Immortals è stata rinviata ai primi mesi del 2022, ufficialmente per rendere il titolo più interessante.. Durante il documento finanziario di ...Activision Blizzard è stata citata in giudizio anche dagli azionisti oltre ad aver perso T-Mobile come sponsor per gli eventi Esports.