Valle Caudina: auto in fiamme, vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Tempo di lettura: < 1 minuto

Pannarano – E' andata distrutta nelle fiamme, nella giornata di ieri, una Ford Fiesta parcheggiata nei pressi di un'abitazione nel comune di Pannarano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e i carabinieri per i rilievi del caso. L'incendio dell'auto abbia ha interessato il vano motore e ha danneggiato la parte anteriore della vettura. Il rogo, stando ai primi riscontri, pare sia di origine accidentale.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Valle Caudina Ancora incendi in tutto il Sannio, il fuoco divora anche uliveti e altre culture Vigili del fuoco di Bonea inviati in supporto ai colleghi irpini al confine tra la Valle caudina ispina e quella in provincia di Benevento per un vasto incendio a ridosso della zona industriale di ...

Caldo torrido e terreni incolti: incendi e paura per una famiglia ... in valle Caudina, Telesina ed altre zone nel Sannio. Paura per una famiglia tra le contrade Roseto e Olivola per un rogo divampato ai margini della Statale 372, lungo il tratto a quattro corsie, che ...

