Tokyo 2020, Simone Biles ci prova: iscritta a finale della trave (Di lunedì 2 agosto 2021) Simone Biles gareggerà nella finale della trave femminile. A confermarlo la Usa Gymnastics. La gara, in programma domani alla Ariake Gymnastics Arena alle 17:50 (le 10.50 italiane), è l’ultimo round di medaglie per la ginnastica artistica donne alle Olimpiadi di Tokyo. “Siamo entusiasti nel confermare che domani vedrete due atleti statunitensi nella finale alla trave: Suni Lee E Simone Biles. Non vediamo l’ora di vedervi entrambi”, si legge in una nota. La ginnasta statunitense si è ritirata sia dalla ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021)gareggerà nellafemminile. A confermarlo la Usa Gymnastics. La gara, in programma domani alla Ariake Gymnastics Arena alle 17:50 (le 10.50 italiane), è l’ultimo round di medaglie per la ginnastica artistica donne alle Olimpiadi di. “Siamo entusiasti nel confermare che domani vedrete due atleti statunitensi nellaalla: Suni Lee E. Non vediamo l’ora di vedervi entrambi”, si legge in una nota. La ginnasta statunitense si è ritirata sia dalla ...

