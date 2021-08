Tocca a Jacobs essere accusato senza prove. Il doping è un problema culturale (Di lunedì 2 agosto 2021) “La calunnia è un venticello, un’auretta assai gentile, che insensibile e sottile, leggermente e dolcemente incomincia a sussurrar”. Erano trascorse poche ore dall’oro di Marcell Jacobs nei 100 metri olimpici che Adam Kilgore, reporter sportivo del Washington Post, si travestiva da don Basilio per sollevare la questione: i 9”80 di Tokyo 2020 sono solo farina dell’atleta gardesano? Anzi, già cinque minuti dopo che il neocampione aveva levate le braccia al cielo, il collega inglese Matt Lawton – caposervizio del Times – si lasciava andare a un “ah well” via Twitter, commentando l’impresa del 26enne azzurro, capace di scendere sotto i 10” per la prima volta a maggio, di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 agosto 2021) “La calunnia è un venticello, un’auretta assai gentile, che insensibile e sottile, leggermente e dolcemente incomincia a sussurrar”. Erano trascorse poche ore dall’oro di Marcellnei 100 metri olimpici che Adam Kilgore, reporter sportivo del Washington Post, si travestiva da don Basilio per sollevare la questione: i 9”80 di Tokyo 2020 sono solo farina dell’atleta gardesano? Anzi, già cinque minuti dopo che il neocampione aveva levate le braccia al cielo, il collega inglese Matt Lawton – caposervizio del Times – si lasciava andare a un “ah well” via Twitter, commentando l’impresa del 26enne azzurro, capace di scendere sotto i 10” per la prima volta a maggio, di ...

