“Tiki Taka” torna a settembre | Chiambretti confermato alla conduzione

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 2 agosto 2021) È ormai iniziato il contorovescia in vista della partenza della Serie A, al via dal 21-22e, come da tradizione, non mancheranno i programmi Tv che approfondiranno quello che avverrà in campo. Tra le conferme in palinsesto c’è una trasmissione che è ormai un punto di forza delle reti Mediaset, “L'articolo